Жительницу Петербурга объявили в розыск из-за коронавируса. Она нарушила режим самоизоляции

В Петербурге всем нарядам полиции передана ориентировка на 36-летнюю местную жительницу и ее автомобиль «КИА Соул». Она должна была находиться в квартире после возвращения из-за границы, но санитарные патрули не нашли ни женщину, ни машину.



Как стало известно «Фонтанке» 28 марта, накануне днем полицейские привычно объезжали адреса «карантинных» туристов. В Калининском районе они приехали к петербурженке Ларисе, которая была отправлена в домашнюю изоляцию после прилета из-за рубежа. За дверью Ларисиной квартиры никто не отвечал. Во дворе дома отсутствовала ее «КИА Соул».

