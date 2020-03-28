Жительницу Петербурга объявили в розыск из-за коронавируса. Она нарушила режим самоизоляции
В Петербурге всем нарядам полиции передана ориентировка на 36-летнюю местную жительницу и ее автомобиль «КИА Соул». Она должна была находиться в квартире после возвращения из-за границы, но санитарные патрули не нашли ни женщину, ни машину.
Как стало известно «Фонтанке» 28 марта, накануне днем полицейские привычно объезжали адреса «карантинных» туристов. В Калининском районе они приехали к петербурженке Ларисе, которая была отправлена в домашнюю изоляцию после прилета из-за рубежа. За дверью Ларисиной квартиры никто не отвечал. Во дворе дома отсутствовала ее «КИА Соул».
Нарушение карантина полицейские оформили специальным рапортом, в котором они сослались на распоряжение ГУ МВД Петербурга и области от 26 марта 2020 года № 45 «О мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19» (в нем прописана необходимость проверять изолированных) и постановление губернатора Петербурга об ограничительных мероприятиях в связи с коронавирусом.
Ларису ищут в городе и области. Ее привлекут к административной ответственности по статье 19.4 часть 1 КоАП «Неповиновение законному распоряжению должностных лиц органа, осуществляющего государственный надзор». Уголовной ответственности за нарушение карантина пока нет, хотя эта мера пользуется популярностью в других странах. Например, полиция Шри-Ланки за неделю арестовала более 5000 человек за нарушение условий изоляции и конфисковала почти 1300 автомобилей.