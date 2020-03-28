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28.03.2020 12:25
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Жительницу Петербурга объявили в розыск из-за коронавируса. Она нарушила режим самоизоляции

В Петербурге всем нарядам полиции передана ориентировка на 36-летнюю местную жительницу и ее автомобиль «КИА Соул». Она должна была находиться в квартире после возвращения из-за границы, но санитарные патрули не нашли ни женщину, ни машину.

Как стало известно «Фонтанке» 28 марта, накануне днем полицейские привычно объезжали адреса «карантинных» туристов. В Калининском районе они приехали к петербурженке Ларисе, которая была отправлена в домашнюю изоляцию после прилета из-за рубежа. За дверью Ларисиной квартиры никто не отвечал. Во дворе дома отсутствовала ее «КИА Соул».

Нарушение карантина полицейские оформили специальным рапортом, в котором они сослались на распоряжение ГУ МВД Петербурга и области от 26 марта 2020 года № 45 «О мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19» (в нем прописана необходимость проверять изолированных) и постановление губернатора Петербурга об ограничительных мероприятиях в связи с коронавирусом.

Ларису ищут в городе и области. Ее привлекут к административной ответственности по статье 19.4 часть 1 КоАП «Неповиновение законному распоряжению должностных лиц органа, осуществляющего государственный надзор». Уголовной ответственности за нарушение карантина пока нет, хотя эта мера пользуется популярностью в других странах. Например, полиция Шри-Ланки за неделю арестовала более 5000 человек за нарушение условий изоляции и конфисковала почти 1300 автомобилей.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (13)

Безответственность, глупость и эгоизм, угрожающие другим людям. Шлялась за рубежом, притащила, возможно, заразу и не может дома посидеть. С такими незачем цацкаться не может дома сидеть - вперед на нары. Пора уже приструнить идиотов, распространяющих заразу по городу.
nuga
Так закройте вылет из страны,так нет оставлены коридоры для своих,а россиян по норам распихали
WuhanRockCafe
Молодцы ребята в Шри-Ланка действуют без сантиментов - нарушил карантин получи арест и конфискацию авто.
Чувствуется, что в стране есть власть.
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