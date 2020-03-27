«Петроэлектросбыт»: Обожженному пенсионеру долго везли счетчик, но с отключением это не связано

В «Петроэлектросбыте» прокомментировали ситуацию с мужчиной, которого с ожогами в тяжёлом состоянии накануне госпитализировали от отделения организации на Будапештской улице, 11.



В ПЭС заявили, что с самим пострадавшим до вчерашнего дня не общались, однако жители его квартиры сообщали о том, что у них произошел дефект и выключилось электричество. Так как «Петроэлектросбыт» не занимается внутридомовыми сетями, операторы посоветовали звонить в аварийную службу.



Что касается счетчика, о поломке которого говорил пожилой мужчина, то ПЭС действительно принял заказ на его установку и действительно его просрочил. Это объясняют тем, что с линии убрали всех работников старше 55 лет в связи с эпидемией коронавируса. «Но с отключением электричества это не может быть связано, — говорят в пресс-службе. — Даже если бы проблема была в счетчике, управляющая организация просто исключает старый аппарат из цепи и пускает электричество напрямую вплоть до замены, это повсеместная практика».

