В Стрельне дошкольник провалился под лёд бассейна. Мальчика увезли в больницу в тяжёлом состоянии
Врачи спасают ребёнка после утопления в Петродворцовом районе Петербурга. Пока взрослые общались, мальчик изучал лёд бассейна во дворе.
Как стало известно «Фонтанке» 26 марта, накануне скорую помощь вызывали к частному дома на улице Свободы в Стрельне. Помощь потребовалась четырёхлетнему мальчику. По словам родителей, ребёнок гостил у крёстного и провалился под лёд бассейна во дворе.
Пострадавшего госпитализировали в больницу в тяжёлом состоянии.