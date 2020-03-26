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26.03.2020 10:05
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В Стрельне дошкольник провалился под лёд бассейна. Мальчика увезли в больницу в тяжёлом состоянии

Врачи спасают ребёнка после утопления в Петродворцовом районе Петербурга. Пока взрослые общались, мальчик изучал лёд бассейна во дворе.

Как стало известно «Фонтанке» 26 марта, накануне скорую помощь вызывали к частному дома на улице Свободы в Стрельне. Помощь потребовалась четырёхлетнему мальчику. По словам родителей, ребёнок гостил у крёстного и провалился под лёд бассейна во дворе.

Пострадавшего госпитализировали в больницу в тяжёлом состоянии.

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