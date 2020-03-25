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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

25.03.2020 23:40
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Осторожно, бары закрываются. Петербург ограничит работу общепита и парков на период «президентских каникул»

Власти Петербурга ограничат работу заведений общественного питания и городских парков на период внеплановых президентских каникул. Об этом «Фонтанке» 25 марта сообщил глава комитета по промышленной политике, торговле и инновациям Кирилл Соловейчик.

«Да, будут закрыты», - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента о том, намерены ли власти Северной столицы по примеру Москвы ограничить работу ресторанов и парков, чтобы склонить граждан оставаться дома.

Будет ли прекращена работа всего общепита или только части заведений, Кирилл Соловейчик не уточнил. Большинство петербургских парков и так закрылись на просушку с 24 марта. При этом ранее активисты движения «Центральный район за комфортную среду обитания» в своём сообществе «ВКонтакте» выступили с открытым обращением к комитету по благоустройству, призвав в этом году отказаться от ограничения входа в Таврический сад, назвав его «последним прибежищем в условиях возможной эпидемии». По их наблюдениям, земля на территории зеленой зоны совсем сухая. В связи с этим от проведения плановых работ можно и отказаться.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал закрытие в столице ресторанов, кафе, торговых центров и парков. Официально решение должно быть опубликовано уже завтра, уточнил он. Выходные нужно использовать для того, чтобы сгладить пик роста заболеваемости, считает мэр столицы.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам объявил о «выходной неделе» с 28 марта по 5 апреля.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

VladimirPu
И церкви, церкви!
ViGilant
парки-то зачем?
на улице гулять тоже вредно стало?
или смысл в том, чтобы на общественном транспорте туда не ехали?

сейчас в парках толпы народу не будет всё равно, сомневаюсь, что там можно чем-то заразиться если просто пойти погулять
pregatus
Закрыть церкви, да. И всех работающих пенсионеров обязательно отправить домой до конца эпидемии.
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