Осторожно, бары закрываются. Петербург ограничит работу общепита и парков на период «президентских каникул»

Власти Петербурга ограничат работу заведений общественного питания и городских парков на период внеплановых президентских каникул. Об этом «Фонтанке» 25 марта сообщил глава комитета по промышленной политике, торговле и инновациям Кирилл Соловейчик.



«Да, будут закрыты», - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента о том, намерены ли власти Северной столицы по примеру Москвы ограничить работу ресторанов и парков, чтобы склонить граждан оставаться дома.



Будет ли прекращена работа всего общепита или только части заведений, Кирилл Соловейчик не уточнил. Большинство петербургских парков и так закрылись на просушку с 24 марта. При этом ранее активисты движения «Центральный район за комфортную среду обитания» в своём сообществе «ВКонтакте» выступили с открытым обращением к комитету по благоустройству, призвав в этом году отказаться от ограничения входа в Таврический сад, назвав его «последним прибежищем в условиях возможной эпидемии». По их наблюдениям, земля на территории зеленой зоны совсем сухая. В связи с этим от проведения плановых работ можно и отказаться.

