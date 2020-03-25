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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

25.03.2020 22:59
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Льва Лещенко «планово» перевели в реанимацию. В инфекционной больнице под Москвой его лечат от пневмонии

Народного артиста Льва Лещенко перевели в реанимацию не из-за ухудшения состояния, а для «проведения плановых процедур». Об этом ТАССу 25 марта заявил концертный директор певца Олег Дмитриев.

Напомним, 78-летний Лещенко вместе с женой Ириной 23 марта легли на обследование в больницу в московском поселке Коммунарка, где содержат пациентов с подозрением на коронавирус. Певец вернулся с гастролей из Канады и США 12 марта, с тех пор соблюдал режим самоизоляции. Результаты теста пока неизвестны, однако его концертный директор подчеркнул, что перемещение в реанимацию с коронавирусом никак не связано.

«Он в реанимации, "питается" кислородом. Это не экстренный случай, мне объяснили. Это лучшее место для такой процедуры, где чище всего и удобнее всего, где стоит новейшая аппаратура. За ним образцовый уход», - подчеркнул Олег Дмитриев.

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