Льва Лещенко «планово» перевели в реанимацию. В инфекционной больнице под Москвой его лечат от пневмонии

Народного артиста Льва Лещенко перевели в реанимацию не из-за ухудшения состояния, а для «проведения плановых процедур». Об этом ТАССу 25 марта заявил концертный директор певца Олег Дмитриев.

Напомним, 78-летний Лещенко вместе с женой Ириной 23 марта легли на обследование в больницу в московском поселке Коммунарка, где содержат пациентов с подозрением на коронавирус. Певец вернулся с гастролей из Канады и США 12 марта, с тех пор соблюдал режим самоизоляции. Результаты теста пока неизвестны, однако его концертный директор подчеркнул, что перемещение в реанимацию с коронавирусом никак не связано.

