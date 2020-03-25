FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +6
78.85р85.43р
СРОЧНО

Путин обратился к нации по коронавирусу. Онлайн

25.03.2020 17:05
0
Печать

Троллейбус сбил 70-летнюю женщину, стоявшую на тротуаре на Суворовском

Пожилая женщина серьезно пострадала в ДТП в центре Петербурга днем 25 марта. Пенсионерка угодила под троллейбус, хотя была на тротуаре.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, наезд произошел в 14:52 у дома 26 по Суворовскому проспекту. По предварительным данным, 25-летний молодой человек, управляя троллейбусом, проезжал регулируемый перекресток с 8-й Советской улицей и задней частью троллейбуса наехал на стоявшую на тротуаре у металлического ограждения женщину-пешехода.

В результате 70-летняя пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии. По факту произошедшего ГИБДД ведет проверку.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний