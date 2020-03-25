Троллейбус сбил 70-летнюю женщину, стоявшую на тротуаре на Суворовском

Пожилая женщина серьезно пострадала в ДТП в центре Петербурга днем 25 марта. Пенсионерка угодила под троллейбус, хотя была на тротуаре.



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, наезд произошел в 14:52 у дома 26 по Суворовскому проспекту. По предварительным данным, 25-летний молодой человек, управляя троллейбусом, проезжал регулируемый перекресток с 8-й Советской улицей и задней частью троллейбуса наехал на стоявшую на тротуаре у металлического ограждения женщину-пешехода.