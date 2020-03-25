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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

25.03.2020 13:12
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Фуд-холлы пошли вслед за фуд-кортами. Василеостровский рынок закрывает ресторанную часть на карантин

Ресторанная часть Василеостровского рынка закрывается на карантин 26-го марта. «Мы поддерживаем временное закрытие общественных пространств и считаем, что бизнес обязан быть социально ответственным», — говорится в официальной группе проекта «ВКонтакте».

Оператор рынка добавляет, что не имеет права рисковать своими гостями, и попросил всех не выходить из дома без крайней необходимости. «Это всё временно, скоро мы снова выйдем на улицы и будем радоваться весне. Мы обязательно придумаем, как восстановиться!» — говорится в сообщении.

Смольный 24 марта запретил работу фуд-кортов в торговых центрах и ограничил число посетителей ресторанов 50 людьми.

Ранее о закрытии объявили проекты Kuznya House и Kuznya cafe в «Новой Голландии». Они продолжат свою работу онлайн и в режиме доставки. Пространство «Бутылка» работает, но арендаторы принимают решения о прекращении работы самостоятельно. В частности, закрыли двери «108», San Diego и Dickmans Daily.

«Фонтанка» продолжает в режиме онлайн следить за событиями, связанными с распространением коронавируса, в мире, стране, Петербурге.

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