ГУП «ТЭК» проведет первые испытания труб в девяти районах Петербурга

На территории города стартуют температурные испытания трубопроводов. Сети проверят на прочность в девяти районах, сообщило 25 марта ГУП «ТЭК СПб».



В пресс-службе организации уточняют, что первая в этом году проверка начнётся с Невского района Петербурга. Работы пройдут в границах улиц: Ивановской, Бабушкина, Запорожской, Кибальчича, Грибакиных и Седова, а также бульвара Красных Зорь и проспекта Обуховской Обороны.



Затем теплоэнергетики протестируют на устойчивость к высоким температурам трубопроводы в Колпинском, Пушкинском, Московском, Выборгском, Красногвардейском, Приморском, Петроградском и Кронштадтском районах.

