ГУП «ТЭК» проведет первые испытания труб в девяти районах Петербурга

На территории города стартуют температурные испытания трубопроводов. Сети проверят на прочность в девяти районах, сообщило 25 марта ГУП «ТЭК СПб».
В пресс-службе организации уточняют, что первая в этом году проверка начнётся с Невского района Петербурга. Работы пройдут в границах улиц: Ивановской, Бабушкина, Запорожской, Кибальчича, Грибакиных и Седова, а также бульвара Красных Зорь и проспекта Обуховской Обороны.
Затем теплоэнергетики протестируют на устойчивость к высоким температурам трубопроводы в Колпинском, Пушкинском, Московском, Выборгском, Красногвардейском, Приморском, Петроградском и Кронштадтском районах.
Кроме того, испытания пройдут в поселках Никольское и Вырица Гатчинского района Ленобласти.
Проверка стартует 26 марта и продлится до 29 апреля. Подробная информация о предстоящих работах будет публиковаться накануне на официальном сайте ГУП «ТЭК СПб».