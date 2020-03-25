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25.03.2020 12:27
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ГУП «ТЭК» проведет первые испытания труб в девяти районах Петербурга

На территории города стартуют температурные испытания трубопроводов. Сети проверят на прочность в девяти районах, сообщило 25 марта ГУП «ТЭК СПб».

В пресс-службе организации уточняют, что первая в этом году проверка начнётся с Невского района Петербурга. Работы пройдут в границах улиц: Ивановской, Бабушкина, Запорожской, Кибальчича, Грибакиных и Седова, а также бульвара Красных Зорь и проспекта Обуховской Обороны.

Затем теплоэнергетики протестируют на устойчивость к высоким температурам трубопроводы в Колпинском, Пушкинском, Московском, Выборгском, Красногвардейском, Приморском, Петроградском и Кронштадтском районах.

Кроме того, испытания пройдут в поселках Никольское и Вырица Гатчинского района Ленобласти.

Проверка стартует 26 марта и продлится до 29 апреля. Подробная информация о предстоящих работах будет публиковаться накануне на официальном сайте ГУП «ТЭК СПб».

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