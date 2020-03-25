Никто никуда не едет, больше двух не собираться. Черногория ужесточает карантин

В Черногории ввели новые запреты, связанные с распространением пандемии. В стране нельзя собираться даже втроём и отменены практически все перевозки.

Об этом сообщает сайт правительства страны. Причиной ввода дополнительных мер защиты стали ускорившиеся темпы распространения новой болезни. Сообщается, что за сутки в стране выявлено 18 новых случаев. Общее число инфицированных достигло 47, зафиксирован один летальный исход. Почти 6 тыс. человек находятся на санитарном контроле.

В этой связи Национальный координационный совет ввел новый комплекс мер, среди которых приостановка пассажирского международного сообщения, кроме согласованного с посольством Черногории возвращения в страну ее граждан. Кроме того, прекращается внутреннее сообщение, исключая грузовики, перевозящие необходимые стране товары.