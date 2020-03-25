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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

25.03.2020 00:22
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Никто никуда не едет, больше двух не собираться. Черногория ужесточает карантин

В Черногории ввели новые запреты, связанные с распространением пандемии. В стране нельзя собираться даже втроём и отменены практически все перевозки.

Об этом сообщает сайт правительства страны. Причиной ввода дополнительных мер защиты стали ускорившиеся темпы распространения новой болезни. Сообщается, что за сутки в стране выявлено 18 новых случаев. Общее число инфицированных достигло 47, зафиксирован один летальный исход. Почти 6 тыс. человек находятся на санитарном контроле.

В этой связи Национальный координационный совет ввел новый комплекс мер, среди которых приостановка пассажирского международного сообщения, кроме согласованного с посольством Черногории возвращения в страну ее граждан. Кроме того, прекращается внутреннее сообщение, исключая грузовики, перевозящие необходимые стране товары.

Людям на улицах и в общественных местах запрещается собираться группами больше двух человек, вводится возможность 30-дневного больничного и т. д.

В Черногории продолжают оставаться несколько сотен российских туристов, оказавшихся заложниками введенного Подгорицей запрета на авиасообщение.

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