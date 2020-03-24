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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

24.03.2020 09:04
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Петербургских судей лишили флага. Символ сматывали в ночи

Петербургская полиция разыскивает похитителей российского флага. Как стало известно «Фонтанке» 24 марта, государственный символ сняли со здания Фрунзенского районного суда ровно в полночь. Злодеи действовали втроём.

Исчезновение триколора с дома 3 на Курской улице было замечено в начале рабочей недели. В полицию о пропаже заявил судебный секретарь. Прибывшим правоохранителям сотрудница суда рассказала, что группа незнакомцев покусилась на святое накануне ночью, но тогда их никто не остановил.

Злоумышленники попали в зону видимости наружных камер видеонаблюдения. Теперь ориентировки с описанием мужчин разосланы в отделения полиции.

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Комментарии (8)

AKM
Честь они уже давно потеряли, теперь знамя...
zumm53
Инагенты?
sektor7
По 15-ке на каждого получается,граждане.
Строгого
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