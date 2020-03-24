Петербургских судей лишили флага. Символ сматывали в ночи

Петербургская полиция разыскивает похитителей российского флага. Как стало известно «Фонтанке» 24 марта, государственный символ сняли со здания Фрунзенского районного суда ровно в полночь. Злодеи действовали втроём.



Исчезновение триколора с дома 3 на Курской улице было замечено в начале рабочей недели. В полицию о пропаже заявил судебный секретарь. Прибывшим правоохранителям сотрудница суда рассказала, что группа незнакомцев покусилась на святое накануне ночью, но тогда их никто не остановил.



Злоумышленники попали в зону видимости наружных камер видеонаблюдения. Теперь ориентировки с описанием мужчин разосланы в отделения полиции.

