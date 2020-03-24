На фоне новостей из Боткина и призывов губернатора Александра Беглова не выходить из дома в метрополитене Петербурга стало свободнее. Теперь доехать сидя могут не только те, кто заходит на конечных, но и при определённом везении.



Пустой вагон петербургского метро показал в своих соцсетях телеведущий Евгений Попов с пометкой, что автор снимал в час пик.