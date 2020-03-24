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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

24.03.2020 17:50
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Самоизолирующийся Петербург.

«Фонтанка» показывает, насколько просторнее стало в метро

На фоне новостей из Боткина и призывов губернатора Александра Беглова не выходить из дома в метрополитене Петербурга стало свободнее. Теперь доехать сидя могут не только те, кто заходит на конечных, но и при определённом везении.

Пустой вагон петербургского метро показал в своих соцсетях телеведущий Евгений Попов с пометкой, что автор снимал в час пик.

«Фонтанка» 24 марта присмотрелась к пассажиропотоку. Коронавирус его, действительно, проредил, но хозяином вагона себя не почувствовать.

Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»

Те, кто спешит на работу к восьми утра, отмечают, что людей под землёй поубавилось, но потолкаться, например, на синей ветке всё равно приходится. У заступающих с десяти утра шансов занять сиденья больше. Непривычно пустынными вестибюли станций и эскалаторы выглядят вечером.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Метрополитен оценивает свои потери в 25%, снизившуюся популярность объясняют коронавирусом. Пассажиров защищают усиленным режимом дезинфекции, с распространением вируса борются дважды в сутки.

«Фонтанка» следит за пандемией в стране и мире в онлайн-трансляции.

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Комментарии (2)

Гриб
Как пассажир метро могу сказать, что да, народу меньше, видимо не только газмяс и сбер перевел своих сотрудников на удаленку (хотя те вряд ли ездят на метро), явно уменьшилось пенсионеров, непонятно куда спешащих в часы пик обычно. Явно уменьшилось на московско-петроградской ветке, в районе 9 утра на Удельной в вагоне достаточно свободно, а вот на Кировско-Выборгской на Мужества в тоже время явно хуже.Очевидно что гетто десяткино-жмурино продолжает ездить на работу!
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