Самоизолирующийся Петербург.«Фонтанка» показывает, насколько просторнее стало в метро
На фоне новостей из Боткина и призывов губернатора Александра Беглова не выходить из дома в метрополитене Петербурга стало свободнее. Теперь доехать сидя могут не только те, кто заходит на конечных, но и при определённом везении.
Пустой вагон петербургского метро показал в своих соцсетях телеведущий Евгений Попов с пометкой, что автор снимал в час пик.
Метро в Ленинграде. Час назад. pic.twitter.com/C4gjvEPUxB— Evgeny Popov (@POPOVRTR) March 23, 2020
«Фонтанка» 24 марта присмотрелась к пассажиропотоку. Коронавирус его, действительно, проредил, но хозяином вагона себя не почувствовать.
Те, кто спешит на работу к восьми утра, отмечают, что людей под землёй поубавилось, но потолкаться, например, на синей ветке всё равно приходится. У заступающих с десяти утра шансов занять сиденья больше. Непривычно пустынными вестибюли станций и эскалаторы выглядят вечером.
Метрополитен оценивает свои потери в 25%, снизившуюся популярность объясняют коронавирусом. Пассажиров защищают усиленным режимом дезинфекции, с распространением вируса борются дважды в сутки.
«Фонтанка» следит за пандемией в стране и мире в онлайн-трансляции.