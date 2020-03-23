В Петербурге бизнес-тренер запросил помощи на второй день самоизоляции. Пока он путешествовал по Испании, воры лишили его 11 млн рублей

Как стало известно «Фонтанке», 23 марта 57-летний бизнес-тренер пригласил полицейских разбавить его домашнее уединение в частном доме на Новгородской улице в посёлке Песочный. Туда он перебрался накануне после того, как вернулся из Испании, дисциплинированно поставил в известность о небезопасных каникулах службу «112» и прошёл тест.

Тонкости работы в условиях пандемии постигает петербургская полиция. В Курортном районе их ждёт место преступления и потерпевший, который ещё не знает, прихватил ли он коронавирус из Испании.

Результатов ещё нет, двухнедельный карантин тоже не выдержать: изолировав себя, мужчина занялся ревизией и недосчитался 150 тысяч долларов. С учётом обвалившегося рубля, это 11,9 млн рублей. Полиция пока не добралась до места происшествия, но домашний карантин работу не остановит.

Обедневший за время визита за границу бизнес-тренер позиционирует себя мультимиллионером, благотворителем и предпринимателем, который «запустил десятки бизнесов». На своих курсах он обещает обучить финансовой свободе и провести по пути миллиардера. По данным СПАРК, сейчас он владеет долями в двух небольших компаниях по аренде и управлению недвижимостью и фирмой «прочих вспомогательных услуг для бизнеса».

В ГУ МВД по Петербургу и области добавили, что деньги, со слов заявителя, могли исчезнуть в период с 15 ноября. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается, полиция приняла меры к розыску преступников