FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +6
78.85р85.43р
СРОЧНО

Путин обратился к нации по коронавирусу. Онлайн

23.03.2020 18:15
9
Печать

Суд в Гааге запросил фото пуска сбившей «Боинг» над Донбассом ракеты

Гаагский окружной суд обратился к стороне обвинения с просьбой подтвердить наличие у США засекреченных спутниковых фотографий пуска ракеты из «Бука», которая сбила «Боинг» над Донбассом в июле 2014 года.

«В документах обсуждения, которое состоялось в рамках «круглого стола» в парламентском комитете 22 января 2016 года, сказано, что у США есть доступ к секретным изображениям, сделанным со спутника, которые якобы показывают запуск ракеты. Эта информация была предоставлена нидерландской службе безопасности. В документах также утверждается, что у США нет возражений, чтобы раскрыть эту информацию. Вопрос состоит в том, соответствует ли это действительности? И если да, то намерено ли обвинение добавить эту информацию к делу?» — цитирует 23 марта заявление судьи Хэндрика Стэйнхауса «Интерфакс».

Суд также попросил у стороны обвинения определить всех потерпевших по этому делу. Новое заседание состоится 8 июня.

Пассажирский Boeing компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек — граждане 10 государств. Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа, в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Следователи считают, что самолет был сбит ракетой ЗРК «Бук», принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде российской армии. Россия не признает этих выводов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (9)

Djnyana
Трамп, как бизнесмен, обязан предложить деловому партнёру.. "скока башляешь и.. - снимки утеряны?"
krasnonosov
Пора россиянам доставать свой козырь в виде спутниковых снимков самолета с корпусом длинной в километр.
Kit.
Я точно знаю, что я не сбивал. A версия, которая для меня выглядит наиболее правдоподобной, намного более правдоподобной, чем все эти "испанские диспетчеры", настолько не нравится кремлеботам, что они даже готовы написать "тут даже не важно кто сбил".
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний