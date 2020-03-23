Суд в Гааге запросил фото пуска сбившей «Боинг» над Донбассом ракеты

Гаагский окружной суд обратился к стороне обвинения с просьбой подтвердить наличие у США засекреченных спутниковых фотографий пуска ракеты из «Бука», которая сбила «Боинг» над Донбассом в июле 2014 года.

«В документах обсуждения, которое состоялось в рамках «круглого стола» в парламентском комитете 22 января 2016 года, сказано, что у США есть доступ к секретным изображениям, сделанным со спутника, которые якобы показывают запуск ракеты. Эта информация была предоставлена нидерландской службе безопасности. В документах также утверждается, что у США нет возражений, чтобы раскрыть эту информацию. Вопрос состоит в том, соответствует ли это действительности? И если да, то намерено ли обвинение добавить эту информацию к делу?» — цитирует 23 марта заявление судьи Хэндрика Стэйнхауса «Интерфакс».