Суд в Гааге запросил фото пуска сбившей «Боинг» над Донбассом ракеты

Гаагский окружной суд обратился к стороне обвинения с просьбой подтвердить наличие у США засекреченных спутниковых фотографий пуска ракеты из «Бука», которая сбила «Боинг» над Донбассом в июле 2014 года.
«В документах обсуждения, которое состоялось в рамках «круглого стола» в парламентском комитете 22 января 2016 года, сказано, что у США есть доступ к секретным изображениям, сделанным со спутника, которые якобы показывают запуск ракеты. Эта информация была предоставлена нидерландской службе безопасности. В документах также утверждается, что у США нет возражений, чтобы раскрыть эту информацию. Вопрос состоит в том, соответствует ли это действительности? И если да, то намерено ли обвинение добавить эту информацию к делу?» — цитирует 23 марта заявление судьи Хэндрика Стэйнхауса «Интерфакс».
Суд также попросил у стороны обвинения определить всех потерпевших по этому делу. Новое заседание состоится 8 июня.
Пассажирский Boeing компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек — граждане 10 государств. Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа, в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Следователи считают, что самолет был сбит ракетой ЗРК «Бук», принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде российской армии. Россия не признает этих выводов.