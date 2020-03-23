Счетная палата отменяет проверки из-за коронавируса

Председатель Счетной палаты объявил о том, что высший орган внешнего государственного контроля переносит новые проверки из-за пандемии covid-2019.

«Мы сейчас приняли решение, что все новые проверки до 1 июня мы отменяем. Переносим на более поздний срок», — цитирует 23 марта заявление Алексея Кудрина РИА «Новости».

По его словам, сейчас ведомство будет занято «завершением старых проверок». В частности, аудиторы продолжат работать над оценкой исполнения госбюджета РФ за прошлый год.

Кроме того, он заметил, что сокращения расходов государственного бюджета РФ в 2020 году не предвидится.