В Кремле не увидели нарушения прав граждан в системе отслеживания контактов больных коронавирусом
Пресс-секретарь российского президента прокомментировал принятую правительством РФ меру об отслеживании контактировавших с коронавирусным больным.
«Нет, не нарушает», — цитирует 23 марта заявление Дмитрия Пескова ТАСС.
Ранее правительство одобрило создание системы для отслеживания контактов больных коронавирусом. Для этого будет использоваться геолокация телефонов. Систему поручено создать Минкомсвязи до 27 марта.
Напомним, что система отслеживания контактов коронавирусного больного действует и в других странах. Например, Южная Корея, которая считается одной из самых пораженных Covid-2019 государств, таким образом смогла снизить показатель смертности до 0,9%.