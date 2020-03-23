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23.03.2020 12:46
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Коронавирус может откусить от бюджета Петербурга 60 млрд. Смольный готовит весеннюю корректировку

Правительство Петербурга готовится к весенней корректировке бюджета. Казна может недополучить около 60 млрд рублей.

О том, что Смольный экстренно переверстает главный финансовый документ города, «Фонтанке» рассказал собеседник в финансовом блоке правительства. По его словам, сумма выпадающих доходов от противоэпидемиологических мер и экономической нестабильности оценивается в 60 млрд. При этом в бюджете-2020 уже заложен дефицит в 52,8 млрд.

Ранее, напомним, Смольный отказался от проведения весенних корректировок бюджета, оставив только осенние. О том, какие допрасходы город уже готов нести, чтобы поддержать бизнес, — читайте в материале «Фонтанки».

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