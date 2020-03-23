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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

23.03.2020 09:13
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Правительство России выделило 7,5 миллиарда рублей на закупку аппаратов ИВЛ

Правительство России выделило Минпромторгу более 20 миллиардов рублей на закупку оборудования для лечения и профилактики коронавируса. Распоряжение опубликовано на официальном сайте кабмина 23 марта.

Из документа следует, что 7,5 млрд рублей пойдут на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и мембранной оксигенации, еще 5 млрд рублей выделят на закупку теплотелевизионных регистраторов, бесконтактных термометров и установок обеззараживания воздуха.

Из резервного фонда правительства 10 млрд рублей — на «производство и закупку оборудования и продукции для диагностики, лечения эпидемических заболеваний, средств индивидуальной защиты».

За сутки в РФ был зарегистрирован 71 новый случай коронавируса, общее число заболевших составляет 438, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

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Комментарии (2)

Дмитрий Кубеков
если бы просто поделили эти деньги на больных, примерно полтора миллиона каждому вышло бы.
Pilat
А у кого они собираются закупать то? Ни в одной стране мира нет их на продажу.
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