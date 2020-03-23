Правительство России выделило 7,5 миллиарда рублей на закупку аппаратов ИВЛ

Правительство России выделило Минпромторгу более 20 миллиардов рублей на закупку оборудования для лечения и профилактики коронавируса. Распоряжение опубликовано на официальном сайте кабмина 23 марта.



Из документа следует, что 7,5 млрд рублей пойдут на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и мембранной оксигенации, еще 5 млрд рублей выделят на закупку теплотелевизионных регистраторов, бесконтактных термометров и установок обеззараживания воздуха.



Из резервного фонда правительства 10 млрд рублей — на «производство и закупку оборудования и продукции для диагностики, лечения эпидемических заболеваний, средств индивидуальной защиты».

