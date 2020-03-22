Россия отменила рейсы еще в пять стран, в том числе Турцию

С понедельника, 23 марта, авиасообщение между Россией и пятью странами ограничивается прямыми перелетами только из Москвы и только в столицы. Коронавирус закрыл границы Турции, Японии, Вьетнама, Таиланда и Индонезии.



Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию. В расписании остаются только регулярные рейсы между Москвой и Стамбулом, Токио, Бангкоком, Ханоем и городом Денпасар на индонезийском острове Бали. Чартерное сообщение сохранится до тех пор, пока авиакомпании не вывезут оттуда своих российских клиентов.

