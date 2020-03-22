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22.03.2020 15:27
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Россия отменила рейсы еще в пять стран, в том числе Турцию

С понедельника, 23 марта, авиасообщение между Россией и пятью странами ограничивается прямыми перелетами только из Москвы и только в столицы. Коронавирус закрыл границы Турции, Японии, Вьетнама, Таиланда и Индонезии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию. В расписании остаются только регулярные рейсы между Москвой и Стамбулом, Токио, Бангкоком, Ханоем и городом Денпасар на индонезийском острове Бали. Чартерное сообщение сохранится до тех пор, пока авиакомпании не вывезут оттуда своих российских клиентов.

Ранее Россия ограничила авиационное сообщение с Европой, оставив только рейсы в столицы. Чартеры пытаются вывезли застрявших в странах ЕС туристов, не всегда успешно.

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