Мошенники начали массовый обзвон петербурженок. За день фейковые сотрудники банков заполучили полтора миллиона

После доверительных разговоров по телефону с «сотрудниками банков» жительницы Петербурга обнаружили на своих счетах крупную недостачу. Правда, путь к деньгам они проложили сами.



Как стало известно «Фонтанке» 22 марта, накануне с заявлением в полицию обратилась 31-летняя горожанка. Она рассказала, что ей на мобильный позвонил некий Ефимов Иван Дмитриевич, представившийся сотрудником Сбербанка. Незнакомец передал тревожную информацию о том, что у петербурженки могут пропасть сбережения. Для безопасности средства нужно перевести на другой счёт. Дама воспользовалась советом и через мобильное приложение отправила 181 600 рублей.

