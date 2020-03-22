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22.03.2020 11:29
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Мошенники начали массовый обзвон петербурженок. За день фейковые сотрудники банков заполучили полтора миллиона

После доверительных разговоров по телефону с «сотрудниками банков» жительницы Петербурга обнаружили на своих счетах крупную недостачу. Правда, путь к деньгам они проложили сами.

Как стало известно «Фонтанке» 22 марта, накануне с заявлением в полицию обратилась 31-летняя горожанка. Она рассказала, что ей на мобильный позвонил некий Ефимов Иван Дмитриевич, представившийся сотрудником Сбербанка. Незнакомец передал тревожную информацию о том, что у петербурженки могут пропасть сбережения. Для безопасности средства нужно перевести на другой счёт. Дама воспользовалась советом и через мобильное приложение отправила 181 600 рублей.

В этот же день в полицию пожаловалась 53-летняя пародонтолог. Её одолевали звонками в течение четырёх часов фейковые сотрудники Сбербанка, банка «ФК Открытие» и Ситибанка. Врач не устояла под валом сообщений и продиктовала номера карт и пин-коды. Со счетов списали миллион рублей.

Таким же образом лишилась 337 тысяч рублей аппаратчица «Адмиралтейских верфей». Перед исчезновением суммы 49-летняя женщина сообщила пин-код карты мужскому голосу в трубке, отрекомендовавшемуся сотрудником службы безопасности банка ВТБ.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (15)

dragvs
Мне звонили с мошеннического номера, просто не беру трубку. Все номер пробиваются в гугле. Если неизвестный - не парюсь.
NikiMagnusson
перевести миллион по телефону, это нужно суметь ещё...
WuhanRockCafe
Лучший ответ: "Пошли в жопу!" и блокировать номер
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