Чемпионат мира по хоккею, при подготовке к которому рухнул СКК «Петербургский», отменил коронавирус

Чемпионат мира в 2023 по хоккею в Санкт-Петербурге может быть перенесён на 2024. Об этом 21 марта сообщает издание TSN.



Перенос мероприятия объясняется тем, что на год сдвинулось проведение ЧМ по хоккею 2020 в Швейцарии. Он должен был пройти с 8 по 24 мая, однако турнир перенесли на следующий год.

О решении перенести турнир этого года, который должен был пройти в Швейцарии, совет Международной федерации хоккея объявил 21 марта. Напомним, в Швейцарии из-за коронавируса объявлено чрезвычайное положение. Спортивные мероприятия отменяются по всему миру, в том числе на днях стало известно о переносе чемпионата мира по футболу - 2020 на следующий год.