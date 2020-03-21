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21.03.2020 23:20
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Чемпионат мира по хоккею, при подготовке к которому рухнул СКК «Петербургский», отменил коронавирус

Чемпионат мира в 2023 по хоккею в Санкт-Петербурге может быть перенесён на 2024. Об этом 21 марта сообщает издание TSN.

Перенос мероприятия объясняется тем, что на год сдвинулось проведение ЧМ по хоккею 2020 в Швейцарии. Он должен был пройти с 8 по 24 мая, однако турнир перенесли на следующий год.

О решении перенести турнир этого года, который должен был пройти в Швейцарии, совет Международной федерации хоккея объявил 21 марта. Напомним, в Швейцарии из-за коронавируса объявлено чрезвычайное положение. Спортивные мероприятия отменяются по всему миру, в том числе на днях стало известно о переносе чемпионата мира по футболу - 2020 на следующий год.

Отметим, что ЧМ по хоккею должен был пройти, в том числе в Петербурге. В частности, для проведения матчей предполагалось использовать СКК «Петербургский», который при реконструкции 21 января был обрушен. Во время обрушения погиб один из рабочих Матвей Кучеров.

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Комментарии (3)

Шихаэль Мумахер
Так что, коронавирус отменён? Молодцы хоккеисты.
krasnonosov
Теперь сам бог велел понастроить на этом месте многоэтажного жилья и не заморачиваться с ареной.
мухомор
прямо идеальный вариант для Ротенбергов, Фазеля и IIHF.
2024 - как раз закончится бан WADA на проведение спортивных мероприятий. Не надо ни с кем воевать в кабинетах, ни с кем ссориться. Всё само решилось.
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