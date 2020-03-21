В Италии с каждым днем ситуация с пандемией Covid-2019 приобретает все более и более сложный оттенок для местных властей.

автор фото Владислав Костин/Коммерсантъ

В Италии с каждым днем ситуация с пандемией Covid-2019 приобретает все более и более сложный оттенок для местных властей.

«Фонтанка» изучила, о чем сейчас пишет итальянская пресса. Римская газета Ansa, начинает с того, что сейчас обсуждают во всем мире - только за 19 марта в Италии погибло 627 человек из числа заболевших, а днем ранее 427. Всего официально зараженных новым корнавирусом насчитывается уже более 47 тысяч, хотя днем ранее был около 41 тысячи. Всего с момента эпидемии закончилась жизнь порядка 4 тысяч человек, при лишь 5 тысяче выздоровевших.

The streets were almost completely empty. This is one of Rome's main highways, the Olimpica.



Parks are closed so I ran on (deserted) bike lanes. I think I never heard so many birds in the city#Italy #coronavirus pic.twitter.com/0MRwysqgic — Alessandro Speciale (@aspeciale) March 21, 2020

За 19 марта число зараженных увеличилось с 41 035 до 47021 человека, из которых 22664 находятся в Ломбардии. Только в этом регионе за последние двое суток погибло 590 человек. Итальянский врач вирусолог открыто предположила, что вирус мог измениться и поэтому в регионе очень много смертей.

Coronavirus is not a joke,Take it serious before it's too late please. In case u are still not convinced to stay home for you & ur beloved ones...Here's a picture from Italy Broken heart CoronaStopKaroNa@narendramodi#CoronaStopKaroNa #ChinaLiedAndPeopleDied pic.twitter.com/MIWLmTvpQw — AB HI Jit Sapre (@AbSapre) March 21, 2020

Новости летят со всех уголков страны, рассказывает журналист: коронавирус поразил 59 монахинь в двух монастырях в Риме, власти продлили закрытие школ на месяц, а сотрудники МВД будут проверять каждый проезжающий автомобиль на предмет неотложности поездки. Расцвели и экономические спекуляции: итальянские власти изъяли у недобросовестных предпринимателей 60 тысяч различных товаров, среди которых лекарства, медицинские инструменты и приборы, дезинфицирующие средства и средства гигиены. Вооруженные силы Италии, судя по всему, переключается на коронавирусную повестку. В Ломбардии военнослужащие будут патрулировать улицы, часть будет размещена на вокзалах. «Размещение 114 военных по всей Ломбардии - это почти ничего, я думаю, что к этой цифре нужно добавить ноль. Наш запрос был удовлетворен частично», - цитируют президента региона Аттилио Фонтана «РИА новости». Он также отметил, что итальянцы недостаточно серьезно относятся к самоизоляции и карантину.

Дошло до того, что военных привлекли к перевозке трупов. По крайней мере в сети появились видео, как Бергамо покидают колоны грузовиков с гробами. О первом случае 18 марта написали газеты Il Messaggero и Ansa, опубликовав видео из Твиттера. О втором случае написала la Repubblica, отметив десятки гробов, которые вывозятся с местного кладбища, где уже не осталось мест.

Фоном разворачиваются новости о местных скандалах и успехах властей. Так, в пример можно привести события из Брешии, которая сильнее других страдающей от эпидемии. Местная компания Copan Diagnostics поставила по заказу США полмиллиона наборов для диагностики коронавируса. Их забрали военным самолетом с американской базы в Мемфисе, Теннесси. Это вызвало вопросы у некоторого количества итальянцев, однако директор компании заявил, что уже поставил для Италии необходимый миллион диагностических наборов. Журналист отмечает неясно где этот миллион : на сегодняшний день в Италии взято более 206 тысяч анализов на Covid-2019.

Airmen unload COVID-19 testing swabs at the Memphis @AirNatlGuard Base, TN, March 19, 2020. Approximately 500,000 testing swabs and supplies were flown from Aviano Air Base, Italy, to the FedEx hub in Memphis, to be distributed to medical facilities across the U.S. #COVID19USAF pic.twitter.com/WHNc4SZKxc — U.S. Air Force (@usairforce) March 21, 2020