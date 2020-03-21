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Итальянские новости и Covid-2019. Как живет страна, где не смогли остановить пандемию коронавируса

В Италии с каждым днем ситуация с пандемией Covid-2019 приобретает все более и более сложный оттенок для местных властей.

«Фонтанка» изучила, о чем сейчас пишет итальянская пресса.

автор фото&nbsp;Владислав Костин/Коммерсантъ
автор фото Владислав Костин/Коммерсантъ

В Италии с каждым днем ситуация с пандемией Covid-2019 приобретает все более и более сложный оттенок для местных властей.

«Фонтанка» изучила, о чем сейчас пишет итальянская пресса.

Римская газета Ansa, начинает с того, что сейчас обсуждают во всем мире - только за 19 марта в Италии погибло 627 человек из числа заболевших, а днем ранее 427. Всего официально зараженных новым корнавирусом насчитывается уже более 47 тысяч, хотя днем ранее был около 41 тысячи. Всего с момента эпидемии закончилась жизнь порядка 4 тысяч человек, при лишь 5 тысяче выздоровевших.

За 19 марта число зараженных увеличилось с 41 035 до 47021 человека, из которых 22664 находятся в Ломбардии. Только в этом регионе за последние двое суток погибло 590 человек.

Итальянский врач вирусолог открыто предположила, что вирус мог измениться и поэтому в регионе очень много смертей.

Новости летят со всех уголков страны, рассказывает журналист: коронавирус поразил 59 монахинь в двух монастырях в Риме, власти продлили закрытие школ на месяц, а сотрудники МВД будут проверять каждый проезжающий автомобиль на предмет неотложности поездки.

Расцвели и экономические спекуляции: итальянские власти изъяли у недобросовестных предпринимателей 60 тысяч различных товаров, среди которых лекарства, медицинские инструменты и приборы, дезинфицирующие средства и средства гигиены.

Вооруженные силы Италии, судя по всему, переключается на коронавирусную повестку. В Ломбардии военнослужащие будут патрулировать улицы, часть будет размещена на вокзалах. «Размещение 114 военных по всей Ломбардии - это почти ничего, я думаю, что к этой цифре нужно добавить ноль. Наш запрос был удовлетворен частично», - цитируют президента региона Аттилио Фонтана «РИА новости». Он также отметил, что итальянцы недостаточно серьезно относятся к самоизоляции и карантину.

Дошло до того, что военных привлекли к перевозке трупов. По крайней мере в сети появились видео, как Бергамо покидают колоны грузовиков с гробами. О первом случае 18 марта написали газеты Il Messaggero и Ansa, опубликовав видео из Твиттера. О втором случае написала la Repubblica, отметив десятки гробов, которые вывозятся с местного кладбища, где уже не осталось мест.

Фоном разворачиваются новости о местных скандалах и успехах властей. Так, в пример можно привести события из Брешии, которая сильнее других страдающей от эпидемии. Местная компания Copan Diagnostics поставила по заказу США полмиллиона наборов для диагностики коронавируса. Их забрали военным самолетом с американской базы в Мемфисе, Теннесси. Это вызвало вопросы у некоторого количества итальянцев, однако директор компании заявил, что уже поставил для Италии необходимый миллион диагностических наборов. Журналист отмечает неясно где этот миллион : на сегодняшний день в Италии взято более 206 тысяч анализов на Covid-2019.

В Кремоне итальянцы воспользовались идей из Китая и возвели полевой госпиталь за три дня, оборудованный на деньги американской благотворительной организации Samaritan’s Pursue. Правда в госпитале лишь 60 палат и 8 мест реанимации с аппаратами искусственной вентиляции легких(ИВЛ), произведенными в США. Персонал — американские добровольцы, которые будут работать бесплатно.

Власти также подключили местных промышленников к массовому производству новейших аппаратов ИВЛ. В Болонью на медицинский завод уже прибыли спецы из Ferrari, Fiat, Chrysler и Marelli. Эти концерны займутся выпуском деталей, утверждает журналист и отмечает: на завод также прибыло 25 военных инженеров.

Напомним, по последним данным Всемирной организации здравоохранения последние сутки принесли 24 тысячи новых инфицированных коронавирусом Covid-2019, их количество увеличилось с 210 тыс. до 234 073 человек. Италия рекордсмен по темпам роста заболевания: больше всего людей подхватило китайский вирус в Италии — 5986 новых случаев при общем количестве в 47 тысяч.

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