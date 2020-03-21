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21.03.2020 10:42
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В мире за сутки коронавирусом заразились еще 24 тысячи человек. Инфекция добралась и до Белого дома

Новые сутки принесли 24 тысячи новых инфицированных коронавирусом Covid-2019, их количество увеличилось с 210 тыс. до 234 073 человек. Об этом 21 марта сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Больше всего людей подхватило китайский вирус в Италии — 5986 новых случаев при общем количестве в 47 тысяч. В Испании Covid-2019 нашел 2833 дополнительных переносчика, их общее число выросло до 19 980. В общей сложности в Европе за минувший день коронавирус был зарегистрирован у 17 506 человек.

Отметим, что за сутки в Европе заразилось 35 американских военных, а также один инфицированный был найден среди сотрудников Белого дома. Там уверяют, что с президентом США заразившийся не общался.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 20 марта, Covid-2019 стал фатальным для 1061 человека, а общее количество жертв составляет 9840. В России, по последним данным, коронавирус подтвержден у 199 человек, из которых 52 новички. «Фонтанка» подробно рассказывала о главных событиях, связанных с коронавирусом, за неделю.

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