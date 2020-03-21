В мире за сутки коронавирусом заразились еще 24 тысячи человек. Инфекция добралась и до Белого дома

Новые сутки принесли 24 тысячи новых инфицированных коронавирусом Covid-2019, их количество увеличилось с 210 тыс. до 234 073 человек. Об этом 21 марта сообщает Всемирная организация здравоохранения.



Больше всего людей подхватило китайский вирус в Италии — 5986 новых случаев при общем количестве в 47 тысяч. В Испании Covid-2019 нашел 2833 дополнительных переносчика, их общее число выросло до 19 980. В общей сложности в Европе за минувший день коронавирус был зарегистрирован у 17 506 человек.



Отметим, что за сутки в Европе заразилось 35 американских военных, а также один инфицированный был найден среди сотрудников Белого дома. Там уверяют, что с президентом США заразившийся не общался.

