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21.03.2020 13:21
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На Гражданке собачник пробил ножом шины автомобиля и ранил водителя

Территорию двора не поделили владельцы собаки и автомобиля в Калининском районе Петербурга. Разбираться стали с помощью ножа.

Как рассказали в ГУ МВД по городу и Ленобласти 21 марта, накануне вечером в полицию поступило сообщение от очевидца, который застал конфликт у 3-го дома на улице Софьи Ковалевской. Понимания не нашли водитель автомобиля «Митсубиши» и выгуливающий собаку горожанин. Собачник от слов перешёл к делу, достал нож и проколол шины, затем ранил автолюбителя.

«После этого злоумышленник скрылся. Водителю оказана медицинская помощь. Сотрудники полиции разыскивают скрывшегося участника конфликта», — добавили в полиции.

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Комментарии (9)

RemyMartin
В паре собачник-собака - собака оказалось более вменяемой. Агрессивные зоофилы выползли по весне.
alexadmin
Нечестно! Если "собачник", то "водятел" надо писать.
PROM
скорее всего, владельцу автомашины было сделано замечание. в грубой форме ответил - ну и что дальше? а дальше собачник проколол шины и пошёл дальше. обиженный и оскорблённый ( можно было и получше назвать, но забанят ) побежал писать жалобы и прикидываться пушистым зайчиком.
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