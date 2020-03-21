На Гражданке собачник пробил ножом шины автомобиля и ранил водителя
Территорию двора не поделили владельцы собаки и автомобиля в Калининском районе Петербурга. Разбираться стали с помощью ножа.
Как рассказали в ГУ МВД по городу и Ленобласти 21 марта, накануне вечером в полицию поступило сообщение от очевидца, который застал конфликт у 3-го дома на улице Софьи Ковалевской. Понимания не нашли водитель автомобиля «Митсубиши» и выгуливающий собаку горожанин. Собачник от слов перешёл к делу, достал нож и проколол шины, затем ранил автолюбителя.
«После этого злоумышленник скрылся. Водителю оказана медицинская помощь. Сотрудники полиции разыскивают скрывшегося участника конфликта», — добавили в полиции.