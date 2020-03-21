Автомобиль врезался в стену дома в Адмиралтейском районе Петербурга. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти 21 марта.



Накануне около 23.30 водитель «Тойоты» не справился с управлением и протаранил стену 95-го дома на Садовой улице. Машина остановилась под окнами столовой. В аварии пострадали 20-летняя пассажирка и 8-летний ребёнок. С травмами лёгкой степени тяжести их госпитализировали. Несовершеннолетнего перевозили в автомобиле без удерживающего устройства.

