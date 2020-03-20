Коронавирус одомашнивает последние радости в Великобритании. Островитян лишают пабов, ресторанов и фитнеса

«По согласию властей всех четырех стран, входящих в состав Соединенного Королевства, мы коллективно заявляем, что кафе, пабы, бары и рестораны сегодня должны как можно скорее прекратить работу и не открывать свои двери завтра», - цитирует премьера ТАСС .

Об ужесточении мер по борьбе с распространением COVID-19 премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил на пресс-конференции в Лондоне 20 марта.

Правительство Великобритании тормозит распространение коронавируса закрытием ресторанов, пабов, спортзалов и кинотеатров во всем королевстве. Заведениям наказано остановить работу немедленно.

Остановить работу должны также кинотеатры, ночные клубы, театры и спортзалы. Таким образом правительство рассчитывает снизить скорость распространения инфекции. Для любителей ресторанной кухни Джонсон уточнил, что заведения общепита закроются только для гостей, но смогут торговать едой на вынос.

Число жертв COVID-19 в Великобритании достигло 167 человек. В Лондоне ищут волонтёров, готовых за 3500 фунтов (примерно 320 тысяч рублей) заразиться вирусом и помочь в разработке вакцины.