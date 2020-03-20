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20.03.2020 16:59
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Росавиация создала рабочую группу для возвращения россиян из-за границы

Росавиация создала межведомственную рабочую группу для вывоза россиян, застрявших за границей из-за коронавируса. Об этом 20 марта сообщает «Интерфакс».

Начальником группы назначен глава Росавиации, первый замминистра транспорта Александр Нерадько. Среди участников группы Минтранс, МИД, Росавиация, Ростуризм, ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», аэропорты Московского авиаузла, а также авиакомпании «Аэрофлот», «Сибирь» и «Уральские авиалинии».

Представители группы будут в ежедневном режиме проводить переговоры с авиакомпаниями, властями иностранных государств и российскими дипломатами.

«При необходимости будут подготовлены дополнительные рекомендации российским эксплуатантам, которые оказывают содействие в доставке российских граждан на территорию РФ», — уточнили в Росавиации.

Напомним, «Фонтанка» подробно писала о проблемах российских туристов по всему миру — от Канар до Таиланда. Только на Филиппинах, по данным дипломатов, застряли более 500 россиян.

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