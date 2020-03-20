Росавиация создала рабочую группу для возвращения россиян из-за границы
Росавиация создала межведомственную рабочую группу для вывоза россиян, застрявших за границей из-за коронавируса. Об этом 20 марта сообщает «Интерфакс».
Начальником группы назначен глава Росавиации, первый замминистра транспорта Александр Нерадько. Среди участников группы Минтранс, МИД, Росавиация, Ростуризм, ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», аэропорты Московского авиаузла, а также авиакомпании «Аэрофлот», «Сибирь» и «Уральские авиалинии».
Представители группы будут в ежедневном режиме проводить переговоры с авиакомпаниями, властями иностранных государств и российскими дипломатами.
«При необходимости будут подготовлены дополнительные рекомендации российским эксплуатантам, которые оказывают содействие в доставке российских граждан на территорию РФ», — уточнили в Росавиации.
Напомним, «Фонтанка» подробно писала о проблемах российских туристов по всему миру — от Канар до Таиланда. Только на Филиппинах, по данным дипломатов, застряли более 500 россиян.