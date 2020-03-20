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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

20.03.2020 16:14
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Число застрявших на закрытых Филиппинах россиян возросло до 500. МИД РФ считает эту страну одной из самых проблемных

Российское посольство в государстве в Юго-Восточной Азии уточнило число россиян, которые оказались заперты на Филиппинах из-за коронавируса.

«Сейчас в наших списках уже больше 500 человек, а это достаточно серьезная ситуация», — рассказала 20 марта российская дипмиссия в ходе онлайн-трансляции.

Ранее дипломаты считали, что на Филиппинах остается около 330 россиян. Сейчас посольство договаривается о том, чтобы отправить в Юго-Восточную Азии специальный борт. «Мы ждем положительного решения по спецрейсу», — отметила советник-посланник дипмиссии Татьяна Шлычкова. По ее словам, скорее всего, потребуется два самолета для эвакуации россиян.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии «Фонтанке» назвала ситуацию на Филиппинах одной из самых проблемных для россиян.

Напомним, что на Филиппинах было выявлено 230 случаев заражения коронавирусом. 16 марта страна закрыла границы и ввела режим ЧС.

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Комментарии (1)

vsanisimov
))) чувак реально только с вечеринки приехал!!!) МИД жжот!!
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