Центробанк опубликовал меры поддержки экономики в условиях коронавируса. Обещают помочь с ипотекой

В рамках поддержки экономики и финансового сектора в условиях пандемии коронавируса Банк России расширяет программу рефинансирования, а также приостанавливает проверку кредитных организаций. Сообщение об этом опубликовано на сайте ЦБ 20 марта.



Как следует из сообщения, Банк России расширяет программу рефинансирования по кредитам компаний, которые занимаются малым и средним бизнесом. Также регулятор намерен поддерживать объемы кредитования: помимо уже установленного лимита в 175 млрд рублей, на льготное кредитование субъектам малого и среднего бизнеса дополнительно выделяются еще 500 млрд. Займы кредитным организациям будут предоставляться по ставке 4% годовых сроком на 1 год.

