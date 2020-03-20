Центробанк опубликовал меры поддержки экономики в условиях коронавируса. Обещают помочь с ипотекой
В рамках поддержки экономики и финансового сектора в условиях пандемии коронавируса Банк России расширяет программу рефинансирования, а также приостанавливает проверку кредитных организаций. Сообщение об этом опубликовано на сайте ЦБ 20 марта.
Как следует из сообщения, Банк России расширяет программу рефинансирования по кредитам компаний, которые занимаются малым и средним бизнесом. Также регулятор намерен поддерживать объемы кредитования: помимо уже установленного лимита в 175 млрд рублей, на льготное кредитование субъектам малого и среднего бизнеса дополнительно выделяются еще 500 млрд. Займы кредитным организациям будут предоставляться по ставке 4% годовых сроком на 1 год.
Кроме того, ЦБ снижает значения надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, полученным по договору долевого участия в строительстве. Эта мера поддержки будет касаться займов, предоставленных с 1 апреля 2020 года. Регулятор также приостанавливает проверки кредитных организаций и некредитных финансовых организаций. Они переносятся на период после 1 июля 2020 года.
Напомним, в рамках мер поддержки граждан, заразившихся коронавирусом, ЦБ рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям реструктурировать их кредиты.