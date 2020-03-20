Центробанк рекомендует реструктурировать кредиты заразившихся коронавирусом

Банк России утвердил меры поддержки физических лиц и компаний, которые пострадали от распространения коронавируса. Информация об этом опубликована на сайте ЦБ 20 марта.



В частности, банкам и микрофинансовым организациям советуют реструктурировать кредиты заемщикам, заразившимся коронавирусом. Кроме того, таким клиентам рекомендуют не назначать пени и штрафы.



Регулятор также советует банкам не обращать на взыскание недвижимость нарушивших условия договора заемщиков до 30 сентября 2020 года. Для получения преференций клиентам банков и микрофинансовых организаций необходимо предоставить официальное подтверждение о том, что они были заражены коронавирусом.

