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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

20.03.2020 14:25
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Центробанк рекомендует реструктурировать кредиты заразившихся коронавирусом

Банк России утвердил меры поддержки физических лиц и компаний, которые пострадали от распространения коронавируса. Информация об этом опубликована на сайте ЦБ 20 марта.

В частности, банкам и микрофинансовым организациям советуют реструктурировать кредиты заемщикам, заразившимся коронавирусом. Кроме того, таким клиентам рекомендуют не назначать пени и штрафы.

Регулятор также советует банкам не обращать на взыскание недвижимость нарушивших условия договора заемщиков до 30 сентября 2020 года. Для получения преференций клиентам банков и микрофинансовых организаций необходимо предоставить официальное подтверждение о том, что они были заражены коронавирусом.

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