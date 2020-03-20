Церемонию было решено провести, несмотря на ситуацию с коронавирусом и возможную отмену Олимпиады.

Олимпийский огонь доставили из Греции в Японию в пятницу, 20 марта, для проведения традиционной эстафеты. Как сообщает Nikkei, церемония зажжения чаши от факела прошла на авиабазе Мацусима.

По словам Мори, решение о проведении Олимпиады будет приниматься совместно с Международным олимпийским комитетом (МОК), правительством Японии, властями Токио, а также примут во внимание рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Мы сделаем все возможное, чтобы подготовиться к проведению безопасного турнира», — заявил глава оргкомитета Олимпиады-2020 в Токио Есиро Мори.

Сама эстафета олимпийского огня по Японии должна начаться 26 марта в префектуре Фукусима.



Олимпиада остается единственным крупным международным турниром, решение о переносе которого до сих пор не принято. Ранее чемпионат Европы по футболу был перенесен с лета 2020-го на лето 2021 года.



По мнению члена Олимпийского комитета Японии и бронзового призера Сеула-1988 по дзюдо Каори Ямагути, Олимпиаду-2020 в Токио необходимо перенести.



«МОК подвергает спортсменов риску. Я не думаю, что нынешняя ситуация позволяет спортсменам тренироваться в обычном режиме. Предлагая им готовиться в таких условиях, МОК обрекает себя на критику за то, что не ставит интересы спортсменов на первое место. Даже если существует причина, которая мешает МОК принять решение прямо сейчас, комитет должен обозначить дедлайн. Внезапное объявление (о судьбе Игр) — неприемлемо», — заявил Ямагути в интервью Nikkei.



Олимпиада-2020 в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.

