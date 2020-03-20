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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

20.03.2020 13:09
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«Все, кто его окружают, должны принимать меры предосторожности». Песков рассказал, почему Путина не проверяют на коронавирус

Владимиру Путину ни к чему сдавать тест на коронавирус, он прекрасно себя чувствует и продолжает работать. Как пишет РИА «Новости», об этом 20 марта заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что никаких симптомов заболевания у президента нет. При этом все окружающие Путина сдают тест на коронавирус.

«Мы считаем это оправданными мерами предосторожности, как раз с тем, чтобы президент уверенно продолжал работать. Как раз все, кто его окружают, должны принимать меры предосторожности», — подчеркнул Песков.

Напомним, ранее пресс-секретарь главы государства заявил, что вопрос «закрытия» Москвы на карантин в Кремле не обсуждается «никак».

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Комментарии (4)

Петр Петров
Однако
Иван 2пырьев
Конечно не проверяют, сложно будет объяснить почему президент один, а анализы надо у четверых брать
CET
А чего его проверять? Если что и случится, обнулят и подгонят новенького.
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