«Все, кто его окружают, должны принимать меры предосторожности». Песков рассказал, почему Путина не проверяют на коронавирус

Владимиру Путину ни к чему сдавать тест на коронавирус, он прекрасно себя чувствует и продолжает работать. Как пишет РИА «Новости», об этом 20 марта заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



Он подчеркнул, что никаких симптомов заболевания у президента нет. При этом все окружающие Путина сдают тест на коронавирус.



«Мы считаем это оправданными мерами предосторожности, как раз с тем, чтобы президент уверенно продолжал работать. Как раз все, кто его окружают, должны принимать меры предосторожности», — подчеркнул Песков.

