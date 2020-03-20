«Все, кто его окружают, должны принимать меры предосторожности». Песков рассказал, почему Путина не проверяют на коронавирус
Владимиру Путину ни к чему сдавать тест на коронавирус, он прекрасно себя чувствует и продолжает работать. Как пишет РИА «Новости», об этом 20 марта заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что никаких симптомов заболевания у президента нет. При этом все окружающие Путина сдают тест на коронавирус.
«Мы считаем это оправданными мерами предосторожности, как раз с тем, чтобы президент уверенно продолжал работать. Как раз все, кто его окружают, должны принимать меры предосторожности», — подчеркнул Песков.
Напомним, ранее пресс-секретарь главы государства заявил, что вопрос «закрытия» Москвы на карантин в Кремле не обсуждается «никак».