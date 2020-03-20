Вьетнам отменил безвизовый режим для России на время разгула коронавируса
Вьетнам из-за распространения коронавируса приостанавливает безвизовый въезд для граждан России, Белоруссии и Японии.
Об этом 20 марта заявили в МИД Социалистической Республики Вьетнам.
«В целях усиления мер по предотвращению распространения эпидемии коронавируса с 21 марта временно прекращается действие режима безвизового въезда на территорию СРВ для граждан Российской Федерации, Республики Беларусь и Японии», - говорится в сообщении.
Ранее вьетнамское правительство прекратило на 30 дней выдачу въездных виз иностранцам. Кроме того, всех прибывших обязали пройти двухнедельный карантин.
Сейчас во Вьетнаме закрыты все дошкольные и школьные учреждения, а также отменены все массовые мероприятия. В стране к 20 марта 85 подтверждённых случаев заражения.
По свежим данным, в мире от коронавируса умерло свыше 10 тысяч человек. В России умер первый человек, инфицированный COVID-19.