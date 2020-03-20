Вьетнам отменил безвизовый режим для России на время разгула коронавируса

Вьетнам из-за распространения коронавируса приостанавливает безвизовый въезд для граждан России, Белоруссии и Японии.



Об этом 20 марта заявили в МИД Социалистической Республики Вьетнам.



«В целях усиления мер по предотвращению распространения эпидемии коронавируса с 21 марта временно прекращается действие режима безвизового въезда на территорию СРВ для граждан Российской Федерации, Республики Беларусь и Японии», - говорится в сообщении.



Ранее вьетнамское правительство прекратило на 30 дней выдачу въездных виз иностранцам. Кроме того, всех прибывших обязали пройти двухнедельный карантин.

