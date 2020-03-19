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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

19.03.2020 07:39
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Правительство России начало совещаться по видеосвязи. «Ничего страшного, переживем и это»

Рабочие совещания в российском правительстве на фоне распространения коронавируса стараются максимально перевести в формат видеосвязи, заседания идут в обычном режиме, но сами члены кабмина принимают необходимые меры предосторожности, чтобы не допустить распространения вируса, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Мы прекратили проводить совещания с приглашением людей, перешли практически все в режим видео- и телеконференций», - сообщил Хуснуллин 19 марта РИА Новости в ответ на вопрос о том, принимаются ли какие-либо организационные меры в работе кабмина, чтобы обезопасить членов правительства от COVID-2019.

Он пояснил, что на свои совещания представители кабмина «договорились не собираться большими командами»; как люди, участвующие в принятии решений, члены правительства также должны оберегаться и не допускать распространения коронавируса, добавил вице-премьер.

«Поэтому я лично, например, больше двух-трех человек на совещания не приглашаю, все остальное - в видеорежиме, с регионами работаем в режиме видеоселектора», - рассказал Хуснуллин.

На вопрос о том, как обстоит дело с теми мероприятиями, на которые собирается весь кабмин, например, предстоящим в четверг заседанием, он отметил: «Будет заседание правительства».

«Работать надо, решения принимать. Ничего страшного, переживем и это», - отметил вице-премьер.

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Комментарии (3)

dimas062
Правительство-то переживёт, для них ничего страшного, обеспечены и защищены на поколения вперёд. Как один из аффторов поправок в конституции заявила - я вообще хочу жить в Монако, а сюда на работу приезжать (но пока вирус, лучше наверно "поработать" из далека, по скайпу).
Delon
Конечно, вернуться из Италии или Франции и ломануться на совещание, то это - безумие.
a.159753123
Жаль, очень жаль... Как говорилось в старой социальной рекламе из "тех самых 90-ых": "Надо чаще встречаться!". Взяли бы на заметочку.
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