У председателя сената Бразилии выявили коронавирус
Председатель верхней палаты бразильского парламента Дави Алколумбре сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.
"После того как первый тест показал отрицательный результат, председатель Национального конгресса, сенатор Дави Алколумбре вчера вечером (17 марта) повторно сдал анализ, который показал положительный результат на COVID-19 ", - говорится в сообщении, пишет ТАСС. Глава сената чувствует себя хорошо, у него "отсутствуют тяжелые симптомы, имеется легкое недомогание". В соответствии с рекомендациями Минздрава и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) он находится в изоляции дома.
На прошлой неделе стало известно, что у главы пресс-службы президента Бразилии Жаира Болсонару Фабио Вайнгартена, который входил в состав делегации, сопровождавшей президента в ходе визита в США 7-10 марта, выявлены симптомы респираторного заболевания, которое, как позже выяснили, было вызвано коронавирусом. Помимо него, инфекцию выявили еще у 16 членов делегации Болсонару, в том числе у двух федеральных министров и сенатора Нелсона Трада Филью, возглавляющего комиссию верхней палаты законодательного органа по международным делам.