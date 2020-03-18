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18.03.2020 11:31
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Подросток попал под машину на регулируемой «зебре» на Коллонтай

Серьезное ДТП с пешеходом произошло утром 18 марта в Невском районе Петербурга. Под машину попал школьник.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, наезд произошел в 8:49 в зоне регулируемого пешеходного перехода у дома 4, корпус 1, по улице Коллонтай. По предварительным данным, 42-летний мужчина, управляя автомобилем Skoda Kodiaq, сбил 14-летнего мальчика.

В результате ДТП подросток получил тяжелые травмы и был госпитализирован. По факту произошедшего ГИБДД ведет проверку.

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Комментарии (1)

DEMOMON
Жаль. Только вот длительные каникулы должны начаться...
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