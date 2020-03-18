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18.03.2020 09:31
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Старшину вневедомственной охраны нашли с простреленной головой на посту в Михайловском саду

Сотрудника вневедомственной охраны нашли с огнестрельным ранением в голову на посту в центре Петербурга. За жизнь мужчины боролись медики, но спасти его не удалось.

По информации «Фонтанки», полицейских и сотрудников скорой помощи в Михайловский сад вызвали незадолго до полуночи 18 марта. На стационарном посту охраны с простреленной головой обнаружили 28-летнего старшину ОВО по Адмиралтейскому району. Рядом лежал служебный пистолет Макарова, дополнительный магазин к нему и использованная гильза.

Постовой впал в кому, медики диагностировали клиническую смерть. Пострадавшего доставили в Мариинскую больницу, но рана оказалась несовместима с жизнью — через несколько часов пациент скончался.

Камера наблюдения подсказала, что стреляли на посту за пару часов до звонка в полицию. Судя по записи, сотрудник выпал из будки около девяти вечера. Связаться с ним попытались через полтора часа.

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Комментарии (4)

AGP
К предыдущим комментаторам: "2 д... это сила" (нар. мудрость)
Skazochny
с-стабильность, опричники начали самовыпиливаться.
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