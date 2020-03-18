Старшину вневедомственной охраны нашли с простреленной головой на посту в Михайловском саду

Сотрудника вневедомственной охраны нашли с огнестрельным ранением в голову на посту в центре Петербурга. За жизнь мужчины боролись медики, но спасти его не удалось.

По информации «Фонтанки», полицейских и сотрудников скорой помощи в Михайловский сад вызвали незадолго до полуночи 18 марта. На стационарном посту охраны с простреленной головой обнаружили 28-летнего старшину ОВО по Адмиралтейскому району. Рядом лежал служебный пистолет Макарова, дополнительный магазин к нему и использованная гильза.