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16.03.2020 14:26
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Таксист загнал скорую на тротуар на перекрестке Белградской и Турку

Автомобиль скорой помощи попал в ДТП во Фрунзенском районе Петербурга утром 16 марта. Оба участника аварии в результате оказались на тротуаре.

Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на перекрестке Белградской улицы с улицей Турку столкнулись Ford Transit скорой медицинской помощи и легковой автомобиль Volkswagen «Яндекс.Такси». От удара оба автомобиля вылетели на тротуар, снеся несколько пролетов металлического ограждения проезжей части.

В пресс-службе городской скорой помощи «Фонтанке» рассказали, что в момент ДТП пациента в скорой не было, и серьезных травм в результате аварии никто не получил. Автомобиль вернулся на подстанцию своим ходом.

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло в 11:07. Пострадавших в аварии нет, отметили в ведомстве.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Вечером 13 марта ДТП со скорой произошло в Выборгском районе Петербурга. Медицинский автомобиль столкнулся с KIA и несколько раз перевернулся. Произошедшее попало на видео. В аварии пострадали врач, фельдшер и пациент.

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