Авария с тремя пострадавшими произошла вечером 13 марта на перекрёстке двух проспектов в Выборгском районе Петербурга. В больнице двое врачей.



Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД, машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем на пересечении Светлановского и Луначарского проспектов около 11 часов вечера. Пострадали трое — врач, фельдшер и пациент. Все в состоянии средней степени тяжести.



Момент столкновения попал на видео. На кадрах видно, что скорая ехала, когда перпендикулярный поток уже начал движение на зелёный сигнал светофора. Машина упала на бок и несколько раз перевернулась, оставляя за собой искры.