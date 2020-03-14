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14.03.2020 00:46
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Машина скорой помощи после столкновения кувыркалась на перекрёстке в Выборгском районе. ДТП с тремя пострадавшими попало на видео

Авария с тремя пострадавшими произошла вечером 13 марта на перекрёстке двух проспектов в Выборгском районе Петербурга. В больнице двое врачей.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД, машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем на пересечении Светлановского и Луначарского проспектов около 11 часов вечера. Пострадали трое — врач, фельдшер и пациент. Все в состоянии средней степени тяжести.

Момент столкновения попал на видео. На кадрах видно, что скорая ехала, когда перпендикулярный поток уже начал движение на зелёный сигнал светофора. Машина упала на бок и несколько раз перевернулась, оставляя за собой искры.

"Фонтанка.ру"

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

kovrigin812
Не убедился , что ему предоставили преимущество. Сам себе злобный Буратино.
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