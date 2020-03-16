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16.03.2020 13:08
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«Может повлечь банкротство туроператоров, турагентов, отелей, домов отдыха». Туроператоры просят признать коронавирус форс-мажором

Российские турагенты обратились с предложениями к правительству РФ и Центробанку с просьбой поддержать отрасль, пострадавшую от пандемии коронавируса COVID-2019. Об этом сообщает портал Ассоциации туроператоров России (АТОР) 16 марта.

В резолюции, составленной по итогам опроса участников влиятельной профессиональной группы турагентов в Facebook — Radio Travel (13 тыс. участников), работники туристической отрасли просят правительство признания нынешней ситуации форс-мажором, изменений в отраслевом законодательстве, а также налоговых каникул на 12 месяцев.

По их словам, из-за ограничительных мер, принятых в самой РФ, продажи турпродуктов и услуг сократились более чем в три раза и «стремятся к полному прекращению в течение ближайшей рабочей недели». Ситуация в скором времени может «повлечь банкротство туроператоров, турагентов, отелей, домов отдыха, пансионатов, детских лагерей, перевозчиков, страховщиков», — говорится в обращении.

Отсутствие мер поддержки приведет к потере рабочих мест и кризису туристской отрасли. «Под угрозой окажется отдых десятков миллионов граждан Российской Федерации», — подчеркивается в документе.

Ранее сообщалось, что правительство России готовит антикризисный план в связи с распространением коронавирусной инфекции. Речь идет о создании фонда размером в 300 миллиардов рублей для компенсации доходов тем, кто оказался на карантине. Чиновники предлагают поддержать население, бизнес и компании. План предусматривает поддержку граждан или за счет работодателей, или за счет больничных, выдачу которых хотят наладить дистанционно. В документе также говорится об обеспечении необходимых материалов для производства тест-систем по выявлению новой инфекции.

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Комментарии (5)

Pilat
Достаточно освободить их от налогов до окончания пандемии и отсрочить возврат кредитов тем, у кого они есть. Это будет реальная помощь. Но наша власть думает иначе, поскольку в принципе не понимает как работает экономика.
ProstoZloy
А другие чем хуже? Давайте всем устроим годичные налоговые каникулы из-за коронавируса. А то опять какие-то двойные стандарты намечаются.
Snaky
Странно, что оне так-же не рыдали, задирая ценнег во время всяких там бондюэлей.
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