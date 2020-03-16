«Может повлечь банкротство туроператоров, турагентов, отелей, домов отдыха». Туроператоры просят признать коронавирус форс-мажором

В резолюции, составленной по итогам опроса участников влиятельной профессиональной группы турагентов в Facebook — Radio Travel (13 тыс. участников), работники туристической отрасли просят правительство признания нынешней ситуации форс-мажором, изменений в отраслевом законодательстве, а также налоговых каникул на 12 месяцев.

Российские турагенты обратились с предложениями к правительству РФ и Центробанку с просьбой поддержать отрасль, пострадавшую от пандемии коронавируса COVID-2019. Об этом сообщает портал Ассоциации туроператоров России (АТОР) 16 марта.

По их словам, из-за ограничительных мер, принятых в самой РФ, продажи турпродуктов и услуг сократились более чем в три раза и «стремятся к полному прекращению в течение ближайшей рабочей недели». Ситуация в скором времени может «повлечь банкротство туроператоров, турагентов, отелей, домов отдыха, пансионатов, детских лагерей, перевозчиков, страховщиков», — говорится в обращении.



Отсутствие мер поддержки приведет к потере рабочих мест и кризису туристской отрасли. «Под угрозой окажется отдых десятков миллионов граждан Российской Федерации», — подчеркивается в документе.



Ранее сообщалось, что правительство России готовит антикризисный план в связи с распространением коронавирусной инфекции. Речь идет о создании фонда размером в 300 миллиардов рублей для компенсации доходов тем, кто оказался на карантине. Чиновники предлагают поддержать население, бизнес и компании. План предусматривает поддержку граждан или за счет работодателей, или за счет больничных, выдачу которых хотят наладить дистанционно. В документе также говорится об обеспечении необходимых материалов для производства тест-систем по выявлению новой инфекции.

