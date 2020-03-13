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13.03.2020 18:01
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Минёры посадили в Екатеринбурге самолет, летевший из Петербурга

«Заминированный» самолёт с петербуржцами приземлился в Екатеринбурге после угрозы взрыва в пятницу, 13 марта. На земле его встретили экстренные службы, но дальнейшему путешествию это не помешает.

Как пишет E1.RU со ссылкой на источники в правоохранительных органах, анонимку с угрозой для петербургского самолёта получили в аэропорту Кольцово. По данным сервиса Flightradar, рейс U6173 коснулся взлётно-посадочной полосы аэропорта Кольцово в 18:50, не выбиваясь из расписания. Через два часа этот же борт должен был лететь в Хабаровск.

В авиакомпании «Фонтанке» уточнили, что серьезных сбоев в расписании не будет: правоохранительные органы уже справились с проверкой.

«Сообщение о минировании оказалось ложным. Рейс продолжится в соответствии с маршрутом следования», — сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

На прошлой неделе анонимы тревожили авиакомпании и пассажиров два дня. Новую тактику опробовали на самолётах из Владивостока и из Москвы, затем закрепили успех на столичных рейсах в Омск и Сыктывкар, под удар попал и борт из Петербурга. После этого в Кремле заверили, что спецслужбы найдут и накажут авторов рассылки — «будем надеяться, что рано или поздно».

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