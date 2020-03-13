Штормовой ветер собирает жертвы в Европе и европейской части России. В пятницу, 13 марта, трагедией окончилось падение дерева на машину в Москве. Накануне в похожем происшествии погибли два человека в Латвии, а в Калининградской области деревом убило девочку-пешехода.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД Москвы, около 11:50 на востоке столицы, в районе дома 20 по 1-й Мясниковской улице, ветер повалил дерево на проезжавший мимо легковой автомобиль Mazda. Потерявшая управление машина протаранила еще два припаркованных автомобиля. Водитель погиб.

Следственный комитет Москвы начал доследственную проверку по факту произошедшего, сообщает ведомство.

По информации столичных экстренных служб, сильный ветер повалил в Москве более 50 деревьев. В результате было повреждено 10 машин, и несколько человек получили ушибы из-за упавших веток.

В латышском городе Акнисте 12 марта из-за упавшего на автомобиль дерева погибли два человека, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе. По данным ведомства, с 16 часов 12 марта по 7:30 13 марта спасателям поступило 222 вызова для устранения последствий штормового ветра. В большинстве случаев речь шла о поваленных деревьях.

Spēcīgajā vētrā, kas šodien plosās Latvijā, ir gājuši bojā divi cilvēki https://t.co/vm35b2g64D pic.twitter.com/R34y8a5oyK — LSM ziņu portāls (@lsmlv) March 12, 2020

Днем 12 марта в городе Гурьевске Калининградской области ветром повалило дерево на тротуар вдоль Калининградского шоссе. Оно упало на проходившую мимо 12-летнюю девочку. От полученных травм школьница скончалась. Следственный комитет Калининградской области ведет доследственную проверку по факту произошедшего, сообщает пресс-служба ведомства.



Фото: СУ СК РФ по Калининградской области

В Петербурге 13 марта тоже обещали сильный ветер — до 15–17 метров в секунду. Ночью из-за подъема воды закрывали дамбу, сейчас вода отступила. Утром в центре Петербурга и на Васильевском острове массово не работали светофоры, из-за чего движение транспорта буквально встало.

