Оранжевое небо, дождь, снег, март

Уходящий на восток циклон принес в северную столицу холодный ветер, мокрый снег и дожди.



Как сообщает 13 марта ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», утро пятницы петербуржцев встретит мокрым снегом и дождем. Слабые порывы ветра с утра , к середине дня превратится в порывы до 15-17 метров в секунду.



Как объясняет на своей странице в Facebook специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус, такую погоду в город принесете холодная часть ушедшего на восток циклона.

