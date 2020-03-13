FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: -3
74.03р83.66р
13.03.2020 08:24
0
Печать

Оранжевое небо, дождь, снег, март

Уходящий на восток циклон принес в северную столицу холодный ветер, мокрый снег и дожди.

Как сообщает 13 марта ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», утро пятницы петербуржцев встретит мокрым снегом и дождем. Слабые порывы ветра с утра , к середине дня превратится в порывы до 15-17 метров в секунду.

Как объясняет на своей странице в Facebook специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус, такую погоду в город принесете холодная часть ушедшего на восток циклона.

«В такой ситуации в регионе ожидается преимущественно облачная погода, пройдут кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. Сохранится порывистый ветер», - сообщает Леус.

Из-за ветра ночью закрыли дамбу.

Температура воздуха +2…+4°.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний