Пятница, 13-е, продолжается: Биржевая площадь встала из-за неработающих светофоров

Выезд с Васильевского острова на Дворцовый мост встал. Причина в неработающих светофорах.



«От Тучкова моста до Адмиралтейства не работают светофоры», — сообщают утром в пятницу, 13 марта, читатели «Фонтанки».



Информацию о том, что в районе Биржевой площади есть проблема с автоматической организацией движения из-за светофоров, нашему изданию подтвердили в ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения», куда около 9:30 стали поступать первые заявки от автомобилистов.



На место для разбирательства в ситуации были направлены специалисты. По их заключению, произошло короткое замыкание подземного кабеля. На месте проводятся восстановительные работы.

