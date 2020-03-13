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13.03.2020 09:50
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Пятница, 13-е, продолжается: Биржевая площадь встала из-за неработающих светофоров

Выезд с Васильевского острова на Дворцовый мост встал. Причина в неработающих светофорах.

«От Тучкова моста до Адмиралтейства не работают светофоры», — сообщают утром в пятницу, 13 марта, читатели «Фонтанки».

Информацию о том, что в районе Биржевой площади есть проблема с автоматической организацией движения из-за светофоров, нашему изданию подтвердили в ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения», куда около 9:30 стали поступать первые заявки от автомобилистов.

На место для разбирательства в ситуации были направлены специалисты. По их заключению, произошло короткое замыкание подземного кабеля. На месте проводятся восстановительные работы.

Не исключено, что участие в «выключении» светофоров приняла ненастная погода с усилением ветра. Ночью из-за нее закрыли дамбу.

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Комментарии (1)

Manager
У нас всегда виновата плохая погода, а не халатность людей. Сильный ветер и светофоры роняет, а разметку дождь смывает......Если бы не погода, и не Пятница 13-е, то все было бы супер!?
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