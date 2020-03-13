Пятница, 13-е, продолжается: Биржевая площадь встала из-за неработающих светофоров
Выезд с Васильевского острова на Дворцовый мост встал. Причина в неработающих светофорах.
«От Тучкова моста до Адмиралтейства не работают светофоры», — сообщают утром в пятницу, 13 марта, читатели «Фонтанки».
Информацию о том, что в районе Биржевой площади есть проблема с автоматической организацией движения из-за светофоров, нашему изданию подтвердили в ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения», куда около 9:30 стали поступать первые заявки от автомобилистов.
На место для разбирательства в ситуации были направлены специалисты. По их заключению, произошло короткое замыкание подземного кабеля. На месте проводятся восстановительные работы.
Не исключено, что участие в «выключении» светофоров приняла ненастная погода с усилением ветра. Ночью из-за нее закрыли дамбу.