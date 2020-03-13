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13.03.2020 10:05
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Путин прокомментировал зарплаты топ-менеджеров госкомпаний. «Меня самого это коробит»

Президент России Владимир Путин заявил, что его коробит ситуация с высокими зарплатами топ-менеджеров ряда госкомпаний, которые получают деньги из бюджета. Но добавил, что этого требует рынок.

На вопрос журналиста Андрея Ванденко, как бьется государственность корпораций с рыночными топ-менеджеров, Путин ответил: «Плохо бьется». «По миллиону в день?», - уточнил Ванденко. «Меня самого это, честно говоря, задевает и коробит, я согласен», — сказал президент в интервью ТАСС, очередная часть которого опубликована 13 марта.

Путин при этом отметил, что «не так все просто, как казалось бы на первый взгляд», а высокие зарплаты управленцев в госкомпаниях — следствие общей рыночной стоимости руководителей такого уровня.

По словам Путина, госкорпорации «вынуждены их брать и платить им зарплату», адекватную рыночной, при этом соблюдая разницу между уровнем доходов начальников и подчиненных, поскольку нигде в мире руководитель не получает меньше своих работников.

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Комментарии (11)

Zas
Странно звучит, когда бюджетник, нанятый налогоплательщиками сам определяет уровень зарплаты других бюджетников, которых наняли опять таки налогоплательщики для обслуживания своих интересов.
AEG
"...высокие зарплаты управленцев в госкомпаниях — следствие общей рыночной стоимости руководителей такого уровня..."

Ой! А вдруг и правда, если Сечину, Миллеру о прочая, платить меньше, их переманят BP или Statoil? Таких "великих" менеджеров в мире - по пальцам пересчитать. Этого допустить никак нельзя.

PS. А вообще-то - ему бы с определениями разобраться - у вас госкомпании, где правила, в том числе и з/п устанавливает государство, либо это рынок, порождающий конкуренцию (и в з/п тоже)?
SNOW
пока им маленько не хватает, поэтому мы пользуемся управленческим гением сечкина и процветаем всячески за его счет
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