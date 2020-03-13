Путин прокомментировал зарплаты топ-менеджеров госкомпаний. «Меня самого это коробит»
Президент России Владимир Путин заявил, что его коробит ситуация с высокими зарплатами топ-менеджеров ряда госкомпаний, которые получают деньги из бюджета. Но добавил, что этого требует рынок.
На вопрос журналиста Андрея Ванденко, как бьется государственность корпораций с рыночными топ-менеджеров, Путин ответил: «Плохо бьется». «По миллиону в день?», - уточнил Ванденко. «Меня самого это, честно говоря, задевает и коробит, я согласен», — сказал президент в интервью ТАСС, очередная часть которого опубликована 13 марта.
Путин при этом отметил, что «не так все просто, как казалось бы на первый взгляд», а высокие зарплаты управленцев в госкомпаниях — следствие общей рыночной стоимости руководителей такого уровня.
По словам Путина, госкорпорации «вынуждены их брать и платить им зарплату», адекватную рыночной, при этом соблюдая разницу между уровнем доходов начальников и подчиненных, поскольку нигде в мире руководитель не получает меньше своих работников.