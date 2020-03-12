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12.03.2020 23:54
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Очередной петербургский форум пал жертвой коронавируса

Финско-российская торговая палата перенесла форум Finnish Business в Петербурге. Вместо весны он пройдёт осенью. Место останется прежним — отель Crowne Plaza St. Petersburg Airport. Об этом 12 марта сообщили организаторы.

«Причиной переноса нашего мероприятия, как вы понимаете, является стремление предотвратить распространение коронавируса. Как ответственный игрок, мы заботимся о том, чтобы все были в безопасности. Мы сожалеем о таком повороте событий, но верим, что вы хорошо понимаете все связанные с этим явлением риски», - объяснили в торговой палате.

Новая дата форума — 1 октября, изначально он должен был открыться 23 апреля.

Ранее стало известно об отмене Петербургского международного экономического форума. Чем это обернётся для бизнеса — читайте в материале «Фонтанки».

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