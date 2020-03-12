У Гостиного двора продолжаются пикеты против поправок в Конституцию. Оппозиционными лозунгами «пропитывается» полиция

В Петербурге у входа на станцию метро «Гостиный двор» третий день продолжаются одиночные пикеты, сообщает 12 марта корреспондент «Фонтанки». Горожане протестуют против поправки в Конституцию, которая позволит действующему главе государства избраться еще на два срока.

Перед входом в метро собралось полтора десятка человек. Правоохранители проверяют документы у горожанина, который стоит в одиночном пикете. Петербуржцы шутят, что скоро самыми пропитанными оппозиционными лозунгами станут сотрудники полиции. Именно они чаще всего подходят и общаются с пикетчиками.

Ранее в этот же день полиция задержала нескольких пикетчиков у здания Заксобрания на Исаакиевской площади, а также двух заявителей на проведение митинга против поправок.



Напомним, 10 и 11 марта в этом же месте, а также на Невском проспекте, Малой Садовой улице и около Заксобрания Петербурга горожане стояли с плакатами, которые выражали несогласие с поправками в Конституцию, в частности, инициативой депутата от «Единой России» Валентины Терешковой. Первая женщина-космонавт предложила с обновлением главного закона страны «обнулить» и президентский срок. Это дает возможность Владимиру Путину, последний срок которого завершится в 2024 году, вновь избраться на пост главы государства.



Ранее поправки одобрили Госдума и Совет Федерации. Заксобрание Петербурга, как и более двух третей других региональных парламентов, 12 марта одобрило поправки. Это легализовало предложенные изменения. Последний этап намечен на 22 апреля, когда состоится всероссийское голосование. Предполагается, что в бюллетене текста самих изменений не будет, только предложение поставить галочку напротив «за» или «против».

