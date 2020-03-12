Лишь каждый четвёртый гражданин России (24%) считает, что сейчас протесты с политическими требованиями «вполне возможны» там, где он живёт. Подавляющее большинство россиян не видят перспектив для политического протеста у себя под окнами. Так ответил 71% респондентов «Левада-центра». Данные опубликованы на сайте независимой социологической службы в четверг, 12 марта.

При этом каждый пятый гражданин готов лично участвовать в протестах с политическими требованиями, если они начнутся. 19% респондентов ответили «скорее всего, да». 78% не готовы требовать политических перемен.

И если ни пол, ни возраст, ни образование респондента существенно не влияют на настроения политически протестовать, то размер населённого пункта, где живут собеседники «Левада-центра», напротив, оказывает влияние. Количество тех, кто допускает политический протест в Москве, вдвое больше среднего показателя по всей стране. В столице уличные акции с политическими лозунгами возможны для 46% жителей.



Опрос был проведён 20–26 февраля 2020 года среди 1614 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. АНО «Левада-центр» включена в список иноагентов Минюста.



Утром в четверг были задержаны несколько участников одиночных пикетов у стен Законодательного собрания Петербурга, где были одобрены президентские поправки Конституции.



Во время обсуждения в Госдуме нашумевшей поправки Героя Советского Союза Валентины Терешковой про обнуление президентских сроков для Владимира Путина она в том числе ссылалась на необходимость страховки от внутреннего протеста.

«Это охладит пыл тех, кто уже пытается интриговать и раскачивать ситуацию. Мы должны быть застрахованы от авантюр. Путин не видит этих рисков? Конечно, видит. И знает гораздо больше нас с вами о тех угрозах для стабильного развития России, которые носят и внешний и внутренний характер», — заявила Валентина Терешкова с трибуны Госдумы во вторник, 10 марта.

