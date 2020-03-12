Четверо противников правки Конституции будут ночевать в полиции. Пропустивший пикет мундеп получил протокол, но за другое
После одиночных пикетов против изменения Конституции, которые прошли в Петербурге 12 марта, дожидаться суда в отделе полиции оставлены четверо. Об этом сообщил депутат городского парламента Борис Вишневский.
По его словам, в отделе Петроградского района до завтрашнего дня остаются Ольга Смирнова, Евгений Мусин, Мрина Кен и Дмитрий Негодин. Всем вменяют нарушение установленного порядка проведения митинга (20.2 КоАП).
Утром они стояли в одиночных пикетах рядом с Законодательным собранием, где депутатское большинство готовилось голосовать «за» изменение Конституции.
Муниципального депутата МО «Малая Охта» Василия Кунина полицейские задержали на выходе из дома и увезли в 43-й отдел. Он связывал внимание правоохранителей с тем, что он один из тех, кто пытался согласовать митинг против поправок, однако ошибся. Ему предъявили не будущую, прошлую акцию.
«На меня составили протокол по статье 20.2 часть 5, участие в несогласованном мероприятии. Вменяют участие в марше Немцова 29 февраля, говорят, скандировал: «Помнить - значит бороться». Что ж, действительно, помнить - значит бороться. Дальше будет суд», - рассказал он в Telegram-канале.
Вся конституционная реформа, с момента старта до момента одобрения в регионах, заняла меньше двух месяцев. О необходимости редактировать Конституцию Путин заявил 15 января. 11 марта его законопроект был сначала одобрен Госдумой в окончательном, третьем чтении, а всего через три часа и Советом Федерации. Из членов Федерального собрания против поправок проголосовал только сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев.
Поправки в Конституцию позволяют обнулить президентские сроки для Владимира Путина через решение Конституционного суда. Автор нашумевшей поправки депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова считает, что критики её предложения — это люди, «которые не любят страну, а делают все для того, чтобы гадости делать».