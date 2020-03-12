Четверо противников правки Конституции будут ночевать в полиции. Пропустивший пикет мундеп получил протокол, но за другое

После одиночных пикетов против изменения Конституции, которые прошли в Петербурге 12 марта, дожидаться суда в отделе полиции оставлены четверо. Об этом сообщил депутат городского парламента Борис Вишневский.

По его словам, в отделе Петроградского района до завтрашнего дня остаются Ольга Смирнова, Евгений Мусин, Мрина Кен и Дмитрий Негодин. Всем вменяют нарушение установленного порядка проведения митинга (20.2 КоАП).

Утром они стояли в одиночных пикетах рядом с Законодательным собранием, где депутатское большинство готовилось голосовать «за» изменение Конституции.