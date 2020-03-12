Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке на фоне обвала рубля

Ставки по ипотеке могут повыситься на фоне падения курса рубля по отношению к европейским валютам, считает генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко. Повышение может составить несколько процентов.

«Действительно, в последние два-три дня активы дорожают, и уже неделю банки выдают ипотечные кредиты себе в убыток, — цитирует 12 марта Мутко РИА Новости. — Безусловно, сейчас многое зависит от того, как поведет себя Центробанк, приняв решение по ключевой ставке вверх или вниз. Если это произойдет, то ставки могут вернуться на один-два процентных пункта назад».