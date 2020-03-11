Столичных депутатов и спасателей не запрут на коронавирусный карантин. Остальные остаются под домашним арестом

Правила выхода на карантин из-за угрозы распространения коронавируса не распространяются на дипломатов, официальные делегации, сотрудников МЧС и Роспотребнадзора в Москве. Об этом 11 марта сообщили в столичном оперштабе.



Решение о том, что эти категории граждан не должны самоизолироваться на 14 дней и не выходить из дома после возвращения из потенциально опасных стран — Китая, Италии, Южной Кореи, Ирана, Франции, Германии, — в среду передаёт РИА Новости со ссылкой на Центр по контролю и мониторингу ситуации.