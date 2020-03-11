Столичных депутатов и спасателей не запрут на коронавирусный карантин. Остальные остаются под домашним арестом
Правила выхода на карантин из-за угрозы распространения коронавируса не распространяются на дипломатов, официальные делегации, сотрудников МЧС и Роспотребнадзора в Москве. Об этом 11 марта сообщили в столичном оперштабе.
Решение о том, что эти категории граждан не должны самоизолироваться на 14 дней и не выходить из дома после возвращения из потенциально опасных стран — Китая, Италии, Южной Кореи, Ирана, Франции, Германии, — в среду передаёт РИА Новости со ссылкой на Центр по контролю и мониторингу ситуации.
По правилам остальные жители столицы после отдыха в нежелательных странах должны не только не контактировать с окружающими, но и сообщить о своем прилёте в департамент здравоохранения Москвы. Больничный лист им привезут на дом. Накануне в столице ввели ограничение числа зрителей на футбольных матчах и массовых мероприятиях: до 10 апреля собираться на стадионах могут не больше 5 тысяч человек. В Петербурге об эпидемии задумались и в культурных учреждениях: хотя театры и музеи не закрываются и не ставят ограничений для посетителей, билетёрам выдают медицинские маски и перчатки. Закупку средств медицинской защиты собирается устроить Русский музей.
В это же время в Италии оборону против пневмонии нового типа решили удерживать во всех учреждениях помимо аптек и магазинов.