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11.03.2020 15:32
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Столичных депутатов и спасателей не запрут на коронавирусный карантин. Остальные остаются под домашним арестом

Правила выхода на карантин из-за угрозы распространения коронавируса не распространяются на дипломатов, официальные делегации, сотрудников МЧС и Роспотребнадзора в Москве. Об этом 11 марта сообщили в столичном оперштабе.

Решение о том, что эти категории граждан не должны самоизолироваться на 14 дней и не выходить из дома после возвращения из потенциально опасных стран — Китая, Италии, Южной Кореи, Ирана, Франции, Германии, — в среду передаёт РИА Новости со ссылкой на Центр по контролю и мониторингу ситуации.

По правилам остальные жители столицы после отдыха в нежелательных странах должны не только не контактировать с окружающими, но и сообщить о своем прилёте в департамент здравоохранения Москвы. Больничный лист им привезут на дом. Накануне в столице ввели ограничение числа зрителей на футбольных матчах и массовых мероприятиях: до 10 апреля собираться на стадионах могут не больше 5 тысяч человек. В Петербурге об эпидемии задумались и в культурных учреждениях: хотя театры и музеи не закрываются и не ставят ограничений для посетителей, билетёрам выдают медицинские маски и перчатки. Закупку средств медицинской защиты собирается устроить Русский музей.

В это же время в Италии оборону против пневмонии нового типа решили удерживать во всех учреждениях помимо аптек и магазинов.

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Комментарии (1)

Litl_m
МЧСовцев исключите из этого перечня, а остальным можно каникулы в Италии организовать за счет населения.
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